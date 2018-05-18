ООН призвала срочно выделить средства на оказание медицинской помощи тысячам палестинцев, пострадавших в результате беспорядков на границе сектора Газы и Израиля. По подсчетам, на лечение и реабилитацию раненых необходимо по меньшей мере $24,6 млн.

Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак пояснил, что запрос о выделении средств поступил от координатора гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Джейми Макголдрика. Он сообщил, что ситуация в Газе крайне сложная, и кризис далек от завершения.

"Партнеры в сфере здравоохранения отмечают, что $1,2 млн срочно необходимы на лекарства и одноразовые приборы, кроме того, $3,9 млн требуются на оснащение и технические работы. Дополнительные $19,5 млн нужны для удовлетворения среднесрочных медицинских нужд до августа", - сказал Хак.

По его словам, единственный пропускной пункт из Израиля в Газу, серьезно поврежденный в ходе беспорядков, частично возобновил работу, и в последние дни в анклав проследовали 15 грузовиков с лекарствами, а также два грузовика с горючим и водой.

Напомним, что бойня на границе Израиля и Сектора Газа, где 14 мая погибли 59 палестинцев, будет обсуждаться на Совете безопасности ООН.

Как сообщала "Страна", в МИД советуют украинцам не посещать Восточный Иерусалим и районы у Сектора Газа.