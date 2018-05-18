На Закарпатье 19-летний молодой человек выпал из поезда неподалеку горного села Скотник. Поскольку к месту происшествия не было дороги для подъезда скорой, спасатели несли пострадавшего вниз на носилках четыре километра.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Инцидент произошел утром 17 мая. Спасатели оказали пострадавшему первую доврачебную помощь на месте и спустили вниз, где их ждали медики, которые доставили пассажира в Воловецкую районную больницу.

Все обстоятельства дела выясняют правоохранители, - сообщили спасатели.

Фото: mukachevo.net

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