Киевский горсовет принял решение объявлять дни траура во время похорон киевлян, которые погибли в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

В знак скорби по погибшим в день траура будут опускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Проект решения содержит мягкие рекомендации для предприятий и организаций по проведению развлекательных мероприятий в дни траура, учитывая, что столица принимает много международных спортивных и культурных мероприятий, которые невозможно отменить.

"Вполне возможно обозначить Дни траура траурными лентами или минутой молчания", – пояснил автор проекта решения, депутат Вадим Сторожук.

Решение поддержали 87 депутатов.

Напомним, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправляется с внеочередной поездкой на Донбасс из-за военного обострения.

Как сообщала "Страна", украинские войска взяли под свой контроль пгт на Горловском направлении.