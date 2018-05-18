Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных санкций к лицам и компаниям.

Об этом говорится в указе президента, обнародованном на его сайте.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО предусматривает, что из перечная физических лиц, к которым применены санкции, исключены Юлия Алексеевна Рыбакова и Светлана Дмитриевна Евдокимова, к которым ранее были применены санкции сроком на три года в виде блокировки активов, запрета участия в приватизации, аренде госимущества, лишения государственных наград Украины и иные санкции.

Также СНБО в своим решении поручает МИД Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Кабмину поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

2 мая СНБО Украины ввело в действие персональные экономические и другие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Вместе с тем, в информации не указывались какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение ввести санкции.

Напомним, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции со стороны Запада.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России.