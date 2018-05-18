В пятницу, 18 мая, на Окружной дороге машина сбила девушку, которая пыталась перебежать 10-полосную дорогу, спасаясь от преследования.

Об этом сообщает Информатор.

Daewoo Nubira сбила нарушительницу напротив отеля "Тиса" около 4:00.

Авто двигалось в сторону Теремков на скорости около 70 километров в час в крайней левой полосе.

В это время на дорогу выбежала девушка. Она добежала до отбойника, но ей не удалось его перепрыгнуть и ее отбросило на проезжую часть. Водитель не успел среагировать, поскольку девушка была одета в темную одежду. Кроме того, его ослепили проезжающие по встречной машины.

Как уточнил водитель, девушка убегала от мужчины. Когда ее сбил автомобиль, преследователь скрылся с места. Пострадавшая попросила не вызывать скорую и полицию. Она заказала такси и уехала.

Судя по разбитой машине, девушка получила, как минимум, ушибы.

На месте работали патрульные. Прибыла скорая, но помощь медиков не понадобилась.

Фото: kiev.informator.ua

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