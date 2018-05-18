Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что большая часть населения Донбасса - это русскоговорящие этнические россияне.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Україна".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть: местное население в Донбассе - это в основном этнические русские, которые говорят по-русски. И если Россия хочет помочь русскоязычным людям - она должна начать с вывода своих войск с этой территории", - сказал Волкер.

Он отметил, что в отношении ситуации на востоке Украины у президента РФ Владимира Путина есть ориентиры и возможности "представить себя в лучшем свете".

"Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта – это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план. Но начаться это должно по выбору Москвы", – отметил представитель Госдепа.

По его мнению Россия на самом деле не уверена, что им делать на Донбассе.

"Для России было бы лучше, если бы они позволили Украине забрать назад ее территорию после имплементации Минских соглашений, на которые она и так согласилась. Поэтому нам просто нужно держать этот вопрос в центре внимания. Держать в центре внимания гуманитарную ситуацию", - сказал Волкер.

Напомним, что ранее Волкер встретился с нардепами от всех фракций Рады и заслушал их мнение по Донбассу.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили введение миротворцев.