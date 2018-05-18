В пятницу грозовые дожди обещают по всей Украине
В пятницу, 18 мая, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах. Днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +16…+20.
На севере днем +21…+24.
В центре днем воздух прогреется до +21…+24.
На востоке днем +23…+25.
На юге днем +22…+25.
В Киеве 18 мая дневная температура составит +21…+23. Дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве.
Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.
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