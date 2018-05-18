В пятницу, 18 мая, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах. Днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +16…+20.

На севере днем +21…+24.

В центре днем воздух прогреется до +21…+24.

На востоке днем +23…+25.

На юге днем +22…+25.

В Киеве 18 мая дневная температура составит +21…+23. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве.

Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.

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