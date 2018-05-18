Национальное космическое агентство США (NASA) планирует летом нынешнего года запустить космический зонд для изучения Солнца - Parker Solar Probe.

Как сообщается на сайте агентства, две будущие миссии, запланированные на 2018 и 2020 годы, как ожидается, приблизятся к Солнцу ближе, чем когда-либо прежде.

"Наша цель состоит в том, чтобы понять, как работает Солнце, и как оно влияет на космическую ситуацию с точки зрения предсказуемости", - сказал представитель NASA.

В NASA отмечают, что всестороннее изучение Солнца имеет важные последствия, в частности, для изучения влияния выбросов энергии Солнца на Землю. Ранее американское космическое агентство приглашало людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe.

Как сообщала "Страна", новый директор НАСА вступил в должность.

Мы писали, что в апреле НАСА запустит на орбиту Земли телескоп для поиска пригодных для жизни планет.

Также в НАСА показали робота, который будет бурить красную почву планеты Марс.