В течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 млн человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.

В отчете также говорится, что до 2050 года увеличится количество украинцев, проживающих в городах.

По информации ООН, к 2050 году 28,5 млн украинцев будут проживать в городах, что составит около 78% всего населения. Сейчас же количество городского населения составляет 69%. При этом в 2050 году в Украине будет только 3 города-миллионника.

Отмечается, что в 2020 году, согласно прогнозам экспертов, в Украине будут проживать 43 млн 579 тыс. человек, а к 2050 году это число сократится до 36 млн 416 тыс. человек.

Если прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года. Тогда оно составляло 37,3 млн человек. Больше всего жителей в Украине было зарегистрировано в 1990 году – 51,5 млн человек. После этого численность постоянно уменьшалась. По данным ООН, в 2015 году население Украины составляло 44 млн 658 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", население Украины только за 2017 год сократилось почти на 200 тысяч человек.

Стало известно, как сократилось население Украины с начала 2018 года.

Мы писали, что за 2016 год год население Украины уменьшилось на 176 тысяч человек.