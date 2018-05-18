Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков" Паулу Фонсекой на два года, кстати, ранее появилась инсайдерская информация о новой зарплате тренера.

"Вы помните, как два года назад мы пригласили Паулу в "Шахтер" и все кричали: "Что будет, что теперь с "Шахтером"?! Теперь все плохо будет с "Шахтером". Все плохо, будут проблемы. Мы не знаем, чего ждать". А что мы видим? Два чемпионства, два Кубка, один Суперкубок и блестящая игра в Лиге чемпионов. Это говорит о том, что "Шахтер" два года назад принял правильное решение, пригласив Паулу и его помощников в команду", - цитирует его официальный сайт клуба.

"Сейчас мы подписали новый контракт, и я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", - подчеркнул Ахметов.

Фонсека возглавил "Шахтер" в конце мая 2016 года. Он выиграл с командой два подряд чемпионата Украины, два Кубка Украины, Суперкубок Украины 2017 года и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

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