Проблемы, связанные с беженцами, в прошлом году стоили казне Германии в 20,8 млрд евро.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на данные Минфина ФРГ.

"В 2017 году преодоления кризиса беженцев стоило федеральному правительству 21 миллиард евро", - говорится в сообщении.

В частности, на борьбу с причинами этого явления министерствами иностранных дел и экономического развития были потрачены 14,2 млрд евро - средства направлены на помощь странам, откуда бегут люди.

Второй по величине статьей расходов стала помощь центра федеральным землям и муниципалитетам - 6,6 млрд евро. Это, в частности, расходы на жилье, помощь по уходу за детьми, вопросы интеграции мигрантов.

Ожидается, что правительство рассмотрит эти калькуляции 30 мая, и возможно, окажется, что расходы были даже больше.

Как сообщала "Страна", в Германии беженцам будут платить премию за возвращение на родину.

Мы писали, что Германия возобновила депортацию мигрантов после перерыва из-за теракта.

Ранее вооруженные ножами выходцы из Афганистана приставали к женщинам на народных гуляниях под Штутгартом.