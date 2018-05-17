Появились фото и видео, как на Гавайях вулкан Килауэа выбросил первый пепел на высоту 9 км
На Гавайях вулкан Килауэа выпустил девятикилометровый столб пепла и дыма. Ранее мы писали, что Гавайи могут полностью исчезнуть из-за вулканической активности.
Об этом сообщает AP.
"Геофизик из Геологической службы США Майк Поланд подтвердил взрыв в четверг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник на вулкане Килауэа открылась уже 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ. Уже эвакуированы около двух тысяч жителей в восточном районе Пуны, где впервые появились трещины.
В готовности к эвакуации находится район Кау американского островного штата Гавайи.
Фото: twitter.com/Hierofantis
Volcano erupts at the summit of Hawaii’s #Kīlauea volcano pic.twitter.com/qpOajre3br— #Thinker (@areta) 17 мая 2018 г.
Лава уже уничтожила по меньшей мере 26 домов и 10 других сооружений.
Как известно, Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м.
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