На Гавайях вулкан Килауэа выпустил девятикилометровый столб пепла и дыма. Ранее мы писали, что Гавайи могут полностью исчезнуть из-за вулканической активности.

Об этом сообщает AP.

"Геофизик из Геологической службы США Майк Поланд подтвердил взрыв в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник на вулкане Килауэа открылась уже 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ. Уже эвакуированы около двух тысяч жителей в восточном районе Пуны, где впервые появились трещины.

В готовности к эвакуации находится район Кау американского островного штата Гавайи.

Фото: twitter.com/Hierofantis

Лава уже уничтожила по меньшей мере 26 домов и 10 других сооружений.

Как известно, Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м.

Как сообщала "Страна", туристы случайно сняли начало извержения вулкана Мерапи на острове в Индонезии

Мы писали, что МИД советует украинцам не ездить в Индонезию из-за опасного вулкана.

Ранее на острове Ява вулкан выкинул столб пепла высотой 5 км, людей эвакуируют.