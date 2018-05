На Гавайях вулкан Килауэа выпустил девятикилометровый столб пепла и дыма. Ранее мы писали, что Гавайи могут полностью исчезнуть из-за вулканической активности.

Об этом сообщает AP.

"Геофизик из Геологической службы США Майк Поланд подтвердил взрыв в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник на вулкане Килауэа открылась уже 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ. Уже эвакуированы около двух тысяч жителей в восточном районе Пуны, где впервые появились трещины.

В готовности к эвакуации находится район Кау американского островного штата Гавайи.

Фото: twitter.com/Hierofantis

