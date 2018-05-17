​​Американские ученые в буквальном смысле пересадили память от одного животного к другому.

Работа опубликована в журнале с открытым доступом eNeuro, а с комментариями исследователей можно ознакомиться в пресс-релизе университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Согласно распространенной гипотезе, формирование долговременной памяти происходит благодаря усилению синаптических связей между нейронами, которое происходит за счет увеличения количества выбрасываемых нейромедиаторов, а также за счет увеличения количества синаптических контактов.

Один из самых популярных объектов для изучения формирования памяти у нейробиологов - морской моллюск аплизия (Aplysiacalifornica). Нервная система этого моллюска состоит всего из нескольких тысяч крупных нейронов, что позволяет легко их изолировать. Одно из явлений, отражающих формирование долговременного рефлекса - сенситизация моллюска в ответ на раздражающий стимул. В процессе обучения животное заставляют втягивать сифон в ответ на легкий удар тока. После формирования рефлекса даже легкое прикосновение заставляет моллюска сильно втягивать сифон.

Ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством Дэвида Глэнцмана (David Glanzman) проверили вклад некодирующих РНК в формирование долговременной памяти аплизии путем инъекции экстракта РНК из нервной системы обученного моллюска в нервную систему необученного.

Оказалось, что введение РНК способствует формированию защитного рефлекса у необученного животного, то есть пересадка РНК буквально соответствует пересадке памяти между особями. Оказалось, что после инъекции "обученной" РНК увеличивается возбудимость сенсорных нейронов необученных животных, но не моторных. Инъекция РНК от контрольных необученных моллюсков не вызывала такого эффекта.

Авторы работы подчеркивают, что память может "храниться" вне межнейронных синапсов, а при помощи РНК, возможно, в будущем можно будет модулировать воспоминания.

Для направленного изменения воспоминаний ученые активно используют методы оптогенетики - так, при помощи фотоактивации нейронной цепочки, связанной с формированием страха, исследователи внедрили мышам ложные воспоминания о том, что их били током.

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