Депутаты Одесского областного совета поддержали обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину с просьбой спасти одесского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь. Ранее на сайте петиции президенту появилась петиция с подобным призывом.

Перед депутатами выступили бабушка Андрея Новичкова Елена Верановская и депутат от "Оппоблока" Ирина Ковалиш, передает Таймер.

Бабушке 81 год, она одесситка в пятом поколении.

Фото: timer-odessa.net

Ирина Ковалиш озвучила, что по линии МИД есть возможность решить этот вопрос и обменять нашего гражданина на гражданина Ирана. Депутаты поддержали обращение - за проголосовали 60 человек.

При этом в палатке у здания облсовета перед сессией стояли друзья и близкие Андрея с плакатами о его спасении.

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