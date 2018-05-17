Одесский облсовет просит президента, Раду и Кабмин спасти от смерти одесского моряка в Иране
Депутаты Одесского областного совета поддержали обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину с просьбой спасти одесского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь. Ранее на сайте петиции президенту появилась петиция с подобным призывом.
Перед депутатами выступили бабушка Андрея Новичкова Елена Верановская и депутат от "Оппоблока" Ирина Ковалиш, передает Таймер.
Бабушке 81 год, она одесситка в пятом поколении.
Фото: timer-odessa.net
Ирина Ковалиш озвучила, что по линии МИД есть возможность решить этот вопрос и обменять нашего гражданина на гражданина Ирана. Депутаты поддержали обращение - за проголосовали 60 человек.
При этом в палатке у здания облсовета перед сессией стояли друзья и близкие Андрея с плакатами о его спасении.
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