Поздравления с Днем Вышиванки записал врач 23-й Украинской антарктической экспедиции Константин Даниленко. Место съемок на фоне пингвина - антарктическая станция "Академик Вернадский".

Видео опубликовала в социальной сети Facebook журналистка и писательница Леся Воронюк.

"В этом году Всемирный день вышиванки точно покрыл всю планету. Антарктика. Украинская антарктическая станции "Академик Вернадский". Пока мое нынешнее ТОП-1 поздравления с праздником. Смотреть до конца", - написала она.

Видео: facebook.com/lesiavoroniuk

Как сообщала "Страна", в Харькове на День вышиванки показали вышитый танк "Оплот" с аутентичными узорами.

Мы писали о Дне вышиванки 2018 в Украине: история и традиции.

Напомним, что в Светлодарске во двор школы во время праздника вышиванки залетел снаряд.