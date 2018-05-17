Оппозиционный блок выражает протест в связи с арестом журналиста Кирилла Вышинского, об этом говорится на сайте партии.

"В XXI веке в государстве в центре Европы власть цинично и без стеснения устраивает расправу со свободой слова. Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован. Сегодняшний арест – еще одно подтверждение того, что ни о какой свободе слова в Украине речи не идет. Все, кто пытались говорить правду о войне и нынешней власти подвергались угрозам, преследованиям или оказывались за решёткой. Это журналисты Руслан Коцаба, Игорь Гужва, Василий Муравицкий, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин. Теперь этот список пополнил и Кирилл Вышинский. Обвинения в адрес журналистов не выдерживали никакой критики и носили скорее заказной и политический характер", - говориться в заявлении.

По мнению Оппозиционного блока, решение власти об аресте журналистов противоречит заложенным в Конституцию принципам прав и свобод.

"То, что повторяющиеся задержания журналистов в Украине – угроза для свободы слова в стране заявил и Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выразивший обеспокоенность арестом Кирилла Вышинского", - говориться в сообщении.

"Оппозиционный блок" заявил, что готов взять задержанного журналиста на поруки и будет следить за ходом судебных разбирательств.

Как сообщала "Страна", Оппозиционный блок призвал к прямым переговорам с Россией для завершения войны на Донбассе.

Ранее в Оппозиционном блоке прокомментировали представление Луценко на депутата Дунаева

Также Луценко подписал представление на снятие неприкосновенности с нардепа-оппозиционера Сергея Дунаева.