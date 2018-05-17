В среду, 17 мая президент России Владимир Путин на неожиданной встрече в Сочи поздравил сирийского коллегу Башара Асада с успехами армии Сирии в борьбе с терроризмом и призвал иностранные войска уйти из Сирии, сообщают РИА "Новости".

По словам Путина, стабильность в Сирии улучшается. Он сообщил, что террористы сложили оружие в ключевых точках, и это позволило прекратить их активность около Дамаска. Подобная ситуация открывает двери политическому решению сирийского кризиса.

В ответ Асад заявил, что Дамаск поддерживает политический процесс и отметил успехи переговоров в Астане и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. При этом сирийский президент отметил, что переговоры должны идти параллельно с борьбой с террористами.

Асад также подтвердил свое решение направить представителей в конституционную комиссию ООН для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии.

Россия приветствовала это решение и пообещала всячески его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи.

Как сообщала "Страна", Путин заявил о постоянном дежурстве кораблей с ракетами в Средиземном море. Он пояснил, что в Средиземном море корабли с ракетами будут нести вахту из-за "опасности вылазок международных террористов в Сирии".

Напомним, как Башар Асад ответил Трампу, который обозвал его "животным".