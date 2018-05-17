На заседании по делу о смертельном харьковском ДТП (18 октября 2017 года) изучали видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих подозреваемых водителей. Видео показали в Киевском райсуде Харькова.

Об этом журналистам рассказал прокурор Игорь Омельченко, передает Укринформ.

"Видеозаписи, которые сегодня изучил суд, доказали нарушения правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", - сообщил прокурор.

По его словам, обоим фигурантам предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако они отказались.

"По словам Дронова, Зайцева двигалась со скоростью 100-120 км в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 км в час", - добавил прокурор.

По его словам, изучение видеозаписей продолжится на очередном заседании суда 22 мая.

11 мая в Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года на улице Сумской огласили выводы автотехнической экспертизы: оба автомобиля были технически исправны.

24 апреля Киевский райсуд Харькова завершил допрос свидетелей по делу о смертельной аварии на улице Сумской 18 октября 2017 года. Один из свидетелей утверждает, что подсудимая ехала со скоростью около 100 км/час "и точно не на зеленый сигнал светофора".

На суде Геннадий Дронов отказался от дачи показания: по словам его адвоката, Дронов даст показания суду "лишь после допроса всех свидетелей, экспертов, криминалистов".

На суде оглашено заявление от потерпевшей Жанны Власенко (Прим.Ред. - молодая женщина, которая была беременна в момент ДТП): она не имеет претензий к Зайцевой, так как та добровольно возместила нанесенный ей ущерб в размере 100 тысяч грн, и потерпевшая просит взыскать такую же сумму с Дронова.

По обвинительному акту, 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова водитель Volkswagen Touareg выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с Lexus, который мчался на запрещающий сигнал светофора. В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов, из которых 5 погибли на месте и еще одна умерла в больнице.

2 апреля на допросе в суде полицейский Евгений Шестов показал, что на месте события он общался с Зайцевой, и у нее не было при себе водительских документов.

12 марта Киевский райсуд Харькова допросил обоих обвиняемых. Зайцева попросила прощения у потерпевших и родных погибших, сказала, что полностью признает свою вину и возместит ущерб. Дронов принес соболезнования семьям потерпевших без слов раскаяния. По его словам, он даст показания суду после допроса свидетелей и не будет давать показаний против себя.

Зайцева и Дронов обвиняются в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

Как сообщала "Страна", суд в Харькове переходит к допросу обвиняемых в кровавом ДТП в центре города.

Вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

Отметим, что ранее появилась информация, что скорость Зайцевой может сделать невиновным Дронова.