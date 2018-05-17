Генеральная прокуратура заявляет, что депутат Верховной Рады Владимир Парасюк (внефракционный) отказывается являться в прокуратуру для участия в следственных действиях по делу об убийстве милиционеров в ходе Евромайдана.

Об этом сказала прокурор Юлия Малашич в ходе суда по избранию меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 милиционеров, передают Украинские Новости.

Прокурор выступила резко против передачи подсудимого на поруки 4 депутатов парламента, среди которых Парасюк.

Она отметила, что Парасюк еще не приобрел статуса свидетеля в данном уголовном производстве, но тем не менее отказывается являться по повесткам в Генпрокуратуру.

"Он более 10 раз вызывался в данном уголовном производстве для участия в следственных действиях... Но ни разу не явился", - сказала Малашич.

Присутствующий в суде депутат Андрей Денисенко (внефракционный) начал оскорблять прокурора, обвинив ее во вранье.

Ранее мы писали, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.

Адвокат сообщал, что Бубенчик стрелял в беркутовцев, чтобы сорвать перемирие.