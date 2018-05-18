Народный депутат, парламентский долгожитель и член всех созывов парламента, бывший и.о. премьера 86-летний Ефим Звягильский (фракция "Оппозиционный блок") пожаловался премьер-министру Владимиру Гройсману на саботаж правительственного распоряжения о восстановлении Авдеевской центральной больницы (Донецкая область).

Причем о саботаже депутат заявил с применением ненормативной лексики.

Это следует из его обращения к премьеру, которое сейчас активно распространяется по соцсетям.

"Информирую Вас, что на выполнение Вашего поручения от 16.11.2017 года относительно восстановления Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины – Вас и меня послали на х@й!" – написал главе правительства депутат.

Город-спутник Донецка – Авдеевка – географически расположена на переднем крае боевых столкновений. Из-за постоянных обстрелов город не раз оставался без электроснабжения. Например, с июля 2014 года в результате боевых действий Авдеевка и прилегающие поселки полностью были обесточены суммарно более 130 дней.

Центральная больница Авдеевки располагается в здании, которое до начала боевых действий на востоке Украины было гинекологическим отделением. Главный корпус больницы за время боевых действий серьезно пострадал от снарядов. Прошлой зимой в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации стрельбы и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте, из больницы были эвакуированы больные. При этом само медучреждение по сей день продолжает функционировать в штатном режиме.

Депутат Ефим Звягильский просил Кабмин направить субвенцию из государственного бюджета, которая используется на социально-экономические нужды отдельных регионов, на ремонт этого медучреждения.

Звягильский был избран по мажоритарному округу, в который входит Авдеева.