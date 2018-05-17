Экологический ущерб, нанесенный Черному морю рыбаками украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного в начале мая у крымского мыса Тарханкут, оценили в более чем 440 тысяч рублей (чуть более 185 тысяч гривен).

Об этом сообщает Таймер.

Такова предварительная оценка, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ и отметили, что, скорее всего, экосистеме нанесён гораздо больший ущерб.

За этими цифрами - гибель 46 дельфинов, 17 камбал и двух акул, запутавшихся в сетях, отметили в ФСБ.

После задержания рыбаков пограничники извлекли из воды более девяти километров ставных сетей, из которых удалось вызволить и отпустить в море 161 камбалу-калкана, трёх акул-катранов и четырёх травяных крабов.

Доследственная проверка установила, что добыча редкой рыбы велась в период нереста, когда добыча камбалы, как и других видов рыбы, строго запрещена на всей территории континентального шельфа.

Во время следствия установлено, что в исключительной экономической зоне Украины команда «ЯМК-0041» расставила ещё около 20 километров сетей. «Можно только предположить, каковы масштабы урона, причинённого морской фауне, и сколько особей водных биоресурсов, в том числе особо охраняемых и краснокнижных, погибли от орудий незаконной добычи», — отметили в погрануправлении ФСБ.

В отношении капитана судна гражданина Украины Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации», сообщает «Российская газета». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За подобное преступление законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Судно "ЯМК-0041" было задержано крымскими пограничниками в районе мыса Тарханкут на западе полуострова. На его борту было пять граждан Украины. Ранее, в частности в 2011 году, это судно дважды задерживалось инспекторами Госрыбагентства Украины за браконьерство - незаконный вылов осетров.

Фото: facebook.com/ilya.izotov.perm

Как сообщала "Страна", в России арестовали бердянское судно за браконьерство. В отношении капитана корабля возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Напомним, что суд оставил под арестом капитана судна "Норд".