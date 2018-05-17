Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу, 18 мая, в ходе визита в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным в том числе ряд актуальных международных проблем. Ранее о таком регламенте сообщил Кремль.

"Разумеется, я буду говорить [с российским президентом] о соглашении с Ираном, о Сирии о вопросе Украины", - отметила глава германского Кабмина в четверг на брифинге в Софии.

Ранее "Cтрана" сообщала, что 18 мая Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры России и ФРГ 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту.

Также они оценили ситуацию с выходом США из иранской ядерной сделки, активизацию "Нормандского формата" урегулирования на Донбассе и события в Сирии.

Кстати, президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел в Сочи на переговоры.