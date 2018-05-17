Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в четверг вынес предупреждение кабельному провайдеру "Воля Cine + Mix" (ООО "Виа Медиа") за трансляцию фильма "Чехарда" (1987 год) с участием Алисы Фрейндлих и нескольких фильмов с Александром Панкратовым-Черным.

"Во время выездной проверки зафиксирована трансляция фильмов с участием российских актеров, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это ленты с участием Александра Панкратова-Черного "За прекрасных дам!", "Я сама" и "Ребенок к ноябрю", а также фильм "Чехарда" с участием Алисы Фрейндлих", - процитировало агентство "Укринформ" заявление председателя нацсовета Юрия Артеменко.

По его словам, компания-провайдер признала нарушения, в то же время сообщив, что у нее есть прокатные удостоверения на трансляцию этих фильмов, последний из которых был показан 22 марта, в дальнейшем они были сняты с эфира.

В Нацсовете полагают, что прокатные удостоверения могли быть выданы до того момента, как актеры были внесены в санкционный список.

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