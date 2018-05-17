Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено атаками на журналистов в Украине, в том числе аресте Вышинского.

Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель этого ведомства Равина Шамдасани.



"Мы обеспокоены растущим числом атак против представителей средств массовой информации в Украине", - сказала она, добавив, что речь идет о "тенденции, которую эксперты в области медиа наблюдают в 2018 году".

Мониторинговая миссия в Украине "внимательно следит за делами, в которых свобода выражения мнения и свобода СМИ испытывают риск", отметила официальный представитель, комментируя ситуацию с сотрудниками агентства "РИА Новости Украина".

"Мы следим за рядом расследований, касающихся этих атак [на журналистов в Украине] - многие продолжаются с 2015 года - и мы призываем власти обеспечить привлечение к ответственности за эти преступления", - подчеркнула Шамдасани.

Она напомнила, что за один только текущий месяц "произошел ряд вызывающих беспокойство инцидентов, которые требуют нашего внимания и анализа". В частности, сейчас в УВКПЧ "изучают ситуацию, касающуюся попытки поджога редакции телеканала "Интер" в Киеве 9 мая, а также обыски в Киеве Службой безопасности Украины в офисах "РИА Новости Украина" и задержание руководителя его бюро, обвиненного в государственной измене". Свои выводы УВКПЧ представит в докладе, который будет опубликован в июне 2018 года, сказала Шамдасани.

Как сообщала "Страна", жена руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского прокомментировала его задержание.

Ранее мы цитировали адвоката Вышинского, который сказал, что сам главред РИА Новости Украина считает обвинение в госизмене безосновательным.