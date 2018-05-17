В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании игроки сборной России в овертайме уступили команде Канады. Матч состоялся на "Роял-Арене" в Копенгагене и завершился со счетом 4:5, передает ТАСС.

За РФ шайбы забросили Илья Михеев (33-я минута), Александр Барабанов (37), Сергей Андронов (49) и Артем Анисимов (55), у канадцев отличились Колтон Парэйко (5), Райан Ньюджент-Хопкинс (32), Кайл Туррис (48), Пьер-Люк Дюбуа (53) и Райан О'Райлли (65).

Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства. На турнире 2014 года россияне завоевали золото, в 2015-м - серебро, в 2016-м и 2017-м - бронзу. Канадцы вышли в полуфинал чемпионата мира четвертый раз подряд.

В полуфинале турнира-2018 они встретятся с победителем встречи Финляндия - Швейцария, которая пройдет позднее в четверг. Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая 2018.

Сборные России и Канады встретились на чемпионатах мира в третий раз за последние семь лет. На мировом первенстве 2015 года в Праге канадцы обыграли россиян в финале со счетом 6:1. Спустя два года в полуфинале турнира в Кельне сборная России под руководством Олега Знарка в начале третьего периода вела со счетом 2:0, однако в заключительной 20-минутке канадцы забросили четыре шайбы подряд и победили (4:2).

Также россияне и канадцы встретились в полуфинале Кубка мира 2015 года в Торонто. Тогда российская команда, почти полностью составленная из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также вела в счете по ходу встречи (2:1), однако в итоге уступила со счетом 3:5.

Прошлый раз сборная России побеждала канадцев на чемпионате мира в 2011 году - в четвертьфинале со счетом 2:1. На том турнире россияне заняли четвертое место, проиграв в полуфинале финнам (0:3), а в матче за бронзу - чехам (4:7).

Всего команды России и Канады провели 18 матчей на чемпионатах мира. В восьми встречах победу праздновали россияне, канадцы выиграли 10 матчей. Команда СССР сыграла 35 матчей на мировых первенствах с канадцами, одержав 26 побед и потерпев пять поражений, еще четыре встречи завершились вничью.

Сборная России пять раз становилась чемпионом мира, трижды была второй, четыре раза - третьей. В активе команды СССР 22 победы на чемпионатах мира, семь раз сборная завоевывала серебряные медали и пять раз - бронзовые. Канадцы 26 раз становились чемпионами мира.

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