Президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел в Сочи на переговоры - СМИ
Президент Сирии Башар Асад прибыл в российский Сочи. Об этом вечером 17 мая передает телеграмм-канал WG со ссылкой на собственные источники.
По их данным, сирийский президент прилетел в город около 18.00.
Согласно данным из Дамаска президент Сирии обсудит с российской стороной "много важных вопросов".
Как сообщала "Страна" накануне сирийская армия зачистила один из последних "котлов" исламистов. Освобождены 1200 квадратных километра территории в районе стратегически важного города Ар-Растан в центральной Сирии.
Сирийское командование подтвердило готовность продолжать операции.
Ранее Сирия и Израиль сообщили об обоюдных ракетных атаках. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.