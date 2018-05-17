Президент Сирии Башар Асад прибыл в российский Сочи. Об этом вечером 17 мая передает телеграмм-канал WG со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сирийский президент прилетел в город около 18.00.

Согласно данным из Дамаска президент Сирии обсудит с российской стороной "много важных вопросов".

Как сообщала "Страна" накануне сирийская армия зачистила один из последних "котлов" исламистов. Освобождены 1200 квадратных километра территории в районе стратегически важного города Ар-Растан в центральной Сирии.

Сирийское командование подтвердило готовность продолжать операции.

Ранее Сирия и Израиль сообщили об обоюдных ракетных атаках. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.