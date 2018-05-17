Командование операции объединенных сил (ООС) сообщает об улучшении тактического положения обороны украинских войск на Горловском направлении, где в последние дни наблюдается серьезное обострение.

Военные заявили о взятии под свой контроль населенного пункта Пивденное, расположенного в окрестностях Горловки, что в Донецкой области.

Как сообщает в четверг ООС на странице в соцсети Facebook, в первых числах апреля противник активизировался в населенном пункте Пивденное (Чигири). В частности, сепаратисты с периодичностью два раза в неделю прибывали в Пивденное "с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем".

В ответ на это штаб 24-й ОМБр им. короля Данила из состава объединенных сил (в зоне ответственности которой находится н.п.Пивденное) на основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона разработал план по взятию под свой контроль указанного населенного пункта.

"В 02:00 8 мая 2018 личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана. По состоянию на 06:00 8 мая 2018 подразделения бригады вышли на восточные окраины н.п. Пивденное. Во время выполнения I этапа (взятия н.п.Пивденное под свой контроль) потерь личного состава бригада не понесла. Потери противника составили: безвозвратная - 1, санитарная – 1", - сказано в сообщении ООС в Facebook со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр им.короля Данила.

По информации ОС, противник, начиная с 8 мая, периодически обстреливает подразделения 24-й бригады, которые находятся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из н.п.Пивденное.

Поселок городского типа Пивденное до 2016 года именовался Ленинское. Входит в Торецкий городской совет Донецкой области Украины. В Донецкой области было ещё три одноимённых населённых пункта, в том числе сёла Ленинское в Амвросиевском районе, Ленинское в Старобешевском районе, Ленинское в Новоазовском районе. Население пгт Южное по данным на 2014 год - 1588 человек.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", очистные сооружения на Донбассе обесточены из-за обстрелов

Ранее Оппозиционный блок призвал к прямым переговорам с Россией для завершения войны на Донбассе.

Также мы сообщали, что за сутки на Донбассе погибли двое украинских военных