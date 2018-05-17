Народные депутаты намерены позволить государственным предприятиям, учреждениям и организациям, хозяйственным обществам отчуждать принадлежащее им недвижимое имущество (жилье) своим работникам.

Соответствующий законопроект № 3131 относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам принят за основу сегодня, 17 мая.

В Законе "Об управлении объектами государственной собственности" предусмотрят возможность отчуждения жилья работникам государственных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, 100 % акций которых принадлежат государству, что осуществляется без применения конкурентных процедур на выполнение условий заключенных коллективных договоров.

Отмечается, что поскольку жилье не относится к целостным имущественным комплексам предприятий и не используется в их хозяйственной деятельности, будут уменьшены расходы предприятий на содержание такого имущества.

Как сообщала "Страна", нардепы разрешили ставить в очередь на бесплатное жилье переселенцев-инвалидов.

Мы писали, что сирот из числа переселенцев поставят в очередь на жилье в Украине.

Также Контрактники ВСУ теперь смогут снимать жилье за госсчет.