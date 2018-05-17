В Следственном комитете России возбудили уголовное дело против американского журналиста из издания Washington Examiner Томаса Рогана - за колонку о Керченском мосте под названием (в переводе) "Украина должна взорвать Крымский мост Путина".

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в статье журналист заявляет, что Украина должна осуществить подрыв Керченского моста путем нанесения бомбовых ударов.

В СК сообщили, что "проводится доследственная проверка относительно редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана".

В Краснодарском крае 15 мая 2018 официально запустили автомобильное движение на мосту через Керченский пролив в аннексированный Крым. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по мосту за рулем КамАЗа.

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконное строительство Керченского моста очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Как сообщала "Страна", у Омеляна назвали сумму, которую Россия должна Украине за Крымский мост - 0,5 млрд грн в год.

Отметим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины.