В Киеве полицейские заметили подозрительного мужчину и остановили его для проверки. В ходе разговора правоохранители установили, что молодой человек хранит запрещенные наркотические вещества в арендованном помещении на улице Харьковское шоссе.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили около 75 таблеток экстази, каннабис и более полкилограмма амфетамина. Об этом сообщает КиевОперативный.

Начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП Киева Александр Сахно сообщил, что полицейские провели неотложный обыск и обнаружили более 75 таблеток экстази, каннабис, почти полкилограмма амфетамина, фасовочные пакеты и веса:

"По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен. "Наркоделец" - 28-летний уроженец Харьковской области, который ранее не имел проблем с законом. По данному факту начато уголовное производство по части первой статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы".

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время правонарушителя проверяют на причастность к сбыту наркотических веществ и психотропных средств на территории столицы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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Напомним, что троим украинцам грозит 20 лет тюрьмы в Польше за ввоз двухсот кило каннабиса.