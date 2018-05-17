МВФ ждет достижение Украиной прогресса по трем конкретным направлениям для завершения четвертого пересмотра по программе расширенного кредитования и принятия решения о следующем транше.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем работу над завершением четвертого пересмотра программы МВФ о поддержке Украины. Как мы сигнализировали ещё ранее, необходимо достичь прогресса по ряду направлений перед тем, как мы сможем завершить четвертый пересмотр", - отметил официальный представитель международной финансовой структуры.

Эти вопросы, по его словам, "включают энергетический сектор, фискальную политику, а также утверждение соответствующего закона об установлении мощного и независимого Антикоррупционного суда".

В этой связи он акцентировал внимание на важности, чтобы окончательная версия закона об Антикоррупционном суде в полной мере соответствовала обязательствам Украины в рамках программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

В то же время Райс отметил, что по состоянию на сегодняшний день МВФ не спланировал визит в Украину оценочной миссии Фонда для завершения пересмотра. "У меня нет дат для сроков проведения очередного визита миссии в Киев. Это ещё не решено", - сказал он.

Как сообщала "Страна", миссия МВФ приехала в Украину помочь с ценными бумагами предприятий.

Ранее в МВФ дали понять, что без антикоррупционного суда Украина транша не увидит.