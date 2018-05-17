В четверг, 17 мая народные депутаты приняли внесенный Порошенко законопроект № 8152 "О валюте". Документом намерены урегулировать основные правила осуществления валютного регулирования и валютного надзора в Украине.

О подробностях законопроекта сообщает ЮрЛига.

Планируется отменить действующие Декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и Закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", внести изменения в некоторые другие законодательные акты.

Законопроектом предложено установить:

новый режим валютного регулирования по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом";

категориально-терминологический аппарат валютного регулирования;

общий режим проведения валютных операций на территории Украины;

детали осуществления валютных операций (с установлением исключений относительно расчетов, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте)

проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничному переводу и перемещению валютных ценностей.

Также планируется установить нормы в части лицензирования профессиональной деятельности по предоставлению услуг относительно проведения валютных операций, урегулировать особенности проведения валютного надзора, обмена информацией между субъектами валютных операций и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Проектом также предлагается урегулировать права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

Кроме того, предполагается, что Нацбанк сохранит минимально необходимые полномочия в этой сфере, которые будут препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала.

Как сообщала "Страна", НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС. Центробанк закупил заметно больше привычных $10 млн. - по разным оценкам, от $25 млн. до $30 млн.

Напомним, что нефть пробила отметку в 80 долларов за баррель.