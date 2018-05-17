Вспышка кори зарегистрирована в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области, одновременно с этим стало известно, что заболеваемость корью в Украине не просто растет, но бьет рекорд за рекордом.

На четверг заболело 56 учеников общеобразовательной школы и двое из которых госпитализированы, а остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"Первый случай кори в населенном пункте зарегистрирован в апреле 2018 года. По оперативным данным, в с.Чорна Тиса с начала 2018 зарегистрировано 66 случаев кори - все среди детей. В Раховском районе за этот же период зарегистрировано 166 случаев заболевания, в 149 из них болели дети", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Всего же с начала 2018 больше всего человек заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей) , Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зарегистрировано три вспышки и более 300 заболевших корью, а также о том, что по данным ЮНИСЕФ треть справок о прививках в Украине - липовые.