Народные депутаты намерены ввести присягу для лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Соответствующий законопроект № 5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" принят за основу на утреннем заседании ВР 17 мая.

Закон о Государственном бюро расследований собираются дополнить новой статьей, согласно которой лица, которые впервые назначаются на должности рядового и начальствующего состава бюро и прошли стажировку, принимают такую присягу: "Я (фамилия, имя, отчество), вступая на службу в Государственное бюро расследований Украины, осознавая свою высокую ответственность, клянусь всегда оставаться преданным Украинскому народу, неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, быть честным, добросовестным и дисциплинированным, хранить государственную и иную охраняемую законом тайну".

Также устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям подразделений (управлений) центрального аппарата и руководителям подразделения внутреннего контроля ГБР. Решается вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности работников ГБР.

Кроме того, уточняется местонахождение территориальных органов ГБР и расширяется перечень подразделений, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Как сообщала "Страна", Госбюро расследований объявило конкурс на 455 должностей по всей Украине.

Мы писали, что Госбюро расследований объявило конкурс на 701 должность.

Напомним, в четверг, 17 мая, Верховная Рада снова отложила полноценный запуск Государственного бюро расследований (ГБР). За изменения в некоторые законы об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в первом чтении проголосовали 265 депутатов.