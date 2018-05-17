В четверг, 17 мая - в день вышиванки около двух тысяч жителей Харькова стали участниками шествия в вышиванках по центральной ул. Сумской.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Колонна, в которой было много студентов-иностранцев, в том числе из стран Азии и Африки, прошла от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко (ХАТОБ).

В руках люди несли флаги Украины, букеты, праздничные транспаранты, звучали украинские народные песни.

Прямо на ступеньках театра участники шествия продемонстрировали публике свое исполнительское искусство.

Затем колонна в вышиванках направилась по центру города на площадь Свободы, где также состоится концерт.

Порядок в центре города охраняют до двухсот полицейских. Движение авторанспорта ограничено. Инцидентов нет.

Фото: ukrinform.ru

На ГП "Завод имени Малышева" (танковом заводе) в День вышиванки презентовали желто-голубой баннер с вышитым изображением танка "Оплот".

На предприятии сообщили, что инициативу рабочих создать необычную визитку завода - вышитое изображение танка "Оплот" - поддержал генеральный директор Александр Хлань.

"Заказ на вышивку и аппликации выполнили на Харьковской фабрике художественных изделий. Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, - 6 квадратных метров. Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков - до 3 млн, из них 1,5 млн пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч - на вышитое название и логотип завода, примерно столько же - на изображение ствола танка", - отметили на заводе.

Баннер сделан из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.

Фото: ukrinform.ru

Праздничные мероприятия в Харькове и области продлятся до позднего вечера.

Как сообщала "Страна", в Харькове чиновникам к приезду Гройсмана рекомендовали надеть "национальную одежду". Соответствующую разнарядку, якобы, прислал в регионы министр социальной политики Андрей Рева.

Напомним, что Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки.