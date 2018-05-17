В Жидачевском районе Львовской области оставшийся один дома трехлетний ребенок погиб из-за внезапно сложившегося раскладного дивана, на котором мальчик смотрел мультфильмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Полицейские установили, что 23-летняя местная жительница вышла из дома на огород, оставив сына, которому накануне исполнилось три года, смотреть мультфильмы.

Когда же она вернулась, то обнаружила мальчика зажатого в раскладном диване. В мебели сработал механизм и он закрылся. Врачам спасти жизнь ребенку не удалось.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщала "Страна", под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге. Он пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

Напомним, что 17 мая 2018В Черкассах старое дерево упало на школьников, четверо детей в больнице.