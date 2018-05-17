В пятницу, 18 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Meteo.gov.ua.

В частности, в западных областях ночью и утром температура воздуха составит +11...+13°С, днем столбики термометров достигнут отметок +16...+20°С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +12...+15°С, днем температура воздуха составит +19...+23°С.

Фото: meteo.gov.ua/

На востоке ночью ожидается +14...+17°С, днем воздух прогреется до +22...+25°С.

В южной части ночью температура воздуха составит +15...+17°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+23°С.

В Киеве ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха в течение суток составит +14...+20°С.

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На 17 мая синоптики обещали дожди, местами со шквалами.

Также синоптики предупреждают украинцев о резких перепадах погоды в День вышиванки.