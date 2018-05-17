МВФ отмечает необходимость корректировки цены на газ для украинского населения согласно рыночным условиям.

С соответствующим заявлением выступил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Цены на газ для населения Украины не корректировались в течение двух лет, несмотря на значительный рост международных цен. Это приводит к безусловному субсидированию, которое является регрессивным, особенно в том смысле, что это приносит непропорциональную пользу крупным потребителям", - пояснил представитель Фонда.

Он отметил важность, чтобы цены на газ определялись рынком согласно реформам, реализованным в Украине два года назад.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ заявили о замедлении реформ в Украине, а также о том, что МВФ не даст транш Украине без Антикоррупционного суда и решения по газу.

Напомним, что с учетом роста мировых цен на энергоносители подорожание газа, если его привести в соответствие с ценой импорта, составит более 50%.