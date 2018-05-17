Президент США Дональд Трамп опубликовал поздравление в адрес соотечественников с годовщиной "величайшей охоты на ведьм" в истории страны. Этим подразумевается неподтвержденные обвинения в сговоре Трампа с российскими властями.

"Поздравляю Америку, мы вступаем во второй год величайшей охоты на ведьм в американской истории… и здесь до сих пор нет сговора и обструкций. Единственным сговором было то, что делали демократы, которые оказались не способны выиграть выборы, потратив гораздо больше денег!" – написал президент США в своем Twitter-микроблоге.

Ранее Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм". В частности, в январе он говорил, что весь мир смеется над продолжением "величайшей охоты на ведьм в американской истории".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", спецпрокурор Мюллер формально не может предъявить обвинение Дональд Трампу.

"Принципы Министерства юстиции уходят корнями в те времена, когда Никсон сказал, что вы не можете обвинить действующего президента, вы должны объявить ему импичмент. Мы немного подискутировали по этому поводу, но они устно признали нам, что понимают, что не могут нарушать правила Минюста", - сказал адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Напомним, что в США отказались закрыть дело против Манафорта.