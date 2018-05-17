Количество заболевших корью в Украине за последнюю неделю в период с 7 по 13 мая составило 1,407 тыс. человек, что превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество заболевших за неделю с начала вспышки заболевания – 1,143 тыс. чел.

Согласно данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, большая часть заболевших за последнюю неделю - взрослые (651 человек), 756 – дети.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в г. Киев.

С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей), Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зарегистрировано три вспышки и более 300 заболевших корью, а также о том, что по данным ЮНИСЕФ треть справок о прививках в Украине - липовые.