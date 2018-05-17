В четверг 17 мая Оболонский суд Киева, который рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича допросил по видеосвязи бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в качестве свидетеля защиты. Об этом передает Цензор.

Шуляк отвечал на вопросы суда по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он сказал, что находится в гостинице "Украина" в Симферополе.

Он, в частности, не стал рассказывать каким образом в начале 2014 года выехал с территории Украины. По его словам, это может навредить личному составу одного из пограничных пунктов. И не раскрыл, чем сейчас занимается.

"Занимаюсь тем, что участвую в судебном процессе, - сказал он и добавил, что до сих пор не уволен из правоохранительных органов Украины".

Об автоматах Калашникова

По словам Шуляка, протестующие на Майдане не были мирными, по его данным со стороны правоохранителей погибли 23 сотрудника МВД и Внутренних войск (по данным следствия – 17 - Прим.Ред.).

"Это были провокативные действия с элементами тяжких и особо тяжких преступлений. Только 1 декабря в госпиталь МВД поступило больше ста сотрудников. За все время Майдана более тысячи раненных сотрудников МВД, из них 258 - с тяжелыми ранениям, включая огнестрельные", - рассказал Шуляк.

По его словам, огнестрельное оружие у митингующих появилось к середине февраля, а штурм администрации президента готовился "для того, чтобы замести следы расстрела Небесной Сотни".

"20 февраля утром в районе улице Заньковецкой из автомобиля марки "Жигули" раздавалось оружие, предположительно автоматы Калашникова. В районе 22 часов на пересечении улицы Богатырской, в районе пятачка, моими наблюдателями была выявлена группа из 2 тысяч человек, вооруженная стрелковым оружием. Об этом была оперативная сводка. Это было 21 февраля", - добавил экс-командующий ВВ Украины.

О штурме Межигорья бронетехникой

Помимо штурма АП, по словам Шуляка, готовился штурм резиденции Януковича. В Межигорье по его информации должны были приехать на бронетехнике. Бронегруппы якобы были сосредоточены в Житомирской области – подразделение 95-й бригады и 169-й учебный центр "Десна".

О приказе стрелять на поражение

"Никаких команд на применение оружия по протестующим я не получал", - заявил Шуляк и добавил, что сам лично разрешил стрелять на поражение в ответ.

"Отдавал приказ сотруднику "Омеги" при обнаружении лиц, которые ведут огонь по сотрудникам МВД, открывать огонь на поражение. Но поскольку местность была задымлена, невозможно было смотреть. Командир снайперского подразделения сказал, что невозможно вести наблюдение. Поэтому огонь не открывался", - рассказал он.

По словам Шуляка, огонь на Майдане вели "профессионально, из глубины" отеля "Украина"- как по сотрудникам "Беркута", так и по протестующим.

"Ни один выстрел не повторялся из одного места. Идентифицировать стреляющих не было возможности", - отметил он.

О письме Януковича Путину

Письмо Януковича президенту России Владимиру Путину Шуляк называет "таким же письмом, как и к странам-гарантам" - с просьбой о миротворцах.

"Никакой реакции от стран-гарантов не последовало, поэтому с такой же просьбой, только на основе Большого договора о дружбе и сотрудничестве, и рассматривался вопрос об обращении за помощью к РФ", - сказал Шуляк.

По его словам, власть думала о 4 вариантах привлечения внешней помощи:

- полицейская миротворческая миссия;

- гуманитарная помощь и защита населения;

- помощь в случае техногенных катастроф ликвидация их последствий;

- информирование мировой общественности.

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению Виктора Януковича в государственной измене 5 июня.