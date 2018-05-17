Крымский активист Александр Кольченко, незаконно осужденный в РФ, написал письмо заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Они осуждены по одному делу.

Об этом Громадскому сообщила правозащитница Татьяна Щур, которая находится в Челябинске. Она получила письмо от адвоката Александра, который встретился с подзащитным в российской колонии города Копейска (расположен под Челябинском).

"Сегодня узнал что ты встал на якорь (объявил голодовку - Прим.Ред.). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие меры, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось", - пишет Кольченко.

Кольченко также сообщил, что, только отсидев в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку приближается День России. И пишет, что взял с собой «"Похождения бравого солдата Швейка", поскольку, по его словам, "литература подобного рода помогает с должной долей серьезности относится ко всему этому фарсу окружающему нас. Из своих тепличных санаторных условий я хочу пожелать тебе здоровья и сил, которые нам пригодятся на воле в Украине".

По словам правозащитницы Татьяны Щур, такая практика применяется в российских тюрьмах довольно часто:

"Тех, кто сидит по тяжелым статьям, по которой сидит Кольченко, в Челябинске переводят в ШИЗО (штрафной изолятор - Прим.Ред.) в связи с государственными праздниками. Их держат около двух недель для профилактики. Это такой порядок, и так поступают со всеми", -пояснила она.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяют, Чирний останется в колонии в Магадане.

Фото: ru.hromadske.ua

Как сообщала "Страна", в Кремле заявили, что работают над списком Собчак с политзаключенными. В списке 16 фамилий в том числе Кольченко и Сенцов.

Напомним, что Украина готова передать 20 россиян по обмену пленными - Геращенко.