Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,165 грн/$1 с 26,195 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,155-26,175 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 17 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1888 грн/$1 с 26,2082 грн/$1. Торговый оборот составил $492,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $406,88 млн.

Как сообщала "Страна", курс НБУ 17 мая - доллар и евро подешевели

Мы писали, что в Раду поступил проект бюджетной резолюции, в которой курс доллара выше 30 гривен.

Ранее курс доллара замер в ожидании новых правил Нацбанка.