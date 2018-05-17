Курс гривни на межбанковском рынке в четверг укрепился на три копейки
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,165 грн/$1 с 26,195 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,155-26,175 грн/$1.
Национальный банк Украины (НБУ) 17 мая аукцион не проводил.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1888 грн/$1 с 26,2082 грн/$1. Торговый оборот составил $492,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $406,88 млн.
Как сообщала "Страна", курс НБУ 17 мая - доллар и евро подешевели
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