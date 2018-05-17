"Майдановского стрелка" Бубенчика суд отдал на поруки депутатам от БПП
Печерский райсуд Киева отдал двум депутатам на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, который подозревается в посягательстве на жизнь милиционера и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает "Громадське".
О своей готовности выступить поручителями заявили народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко и Андрей Денисенко. Их заявление было удовлетворено.
О своем желании принять активиста на поруки ранее заявляли также Владимир Парасюк и Семен Семенченко. Однако, они не явились в суд в назначенное время.
Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщала "Страна", прокурор пригрозил Бубенчику следствием при новой власти.
Ранее мы писали, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.
Адвокат сообщал, что Бубенчик стрелял в беркутовцев, чтобы сорвать перемирие.