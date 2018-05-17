Печерский райсуд Киева отдал двум депутатам на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, который подозревается в посягательстве на жизнь милиционера и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает "Громадське".

О своей готовности выступить поручителями заявили народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко и Андрей Денисенко. Их заявление было удовлетворено.

О своем желании принять активиста на поруки ранее заявляли также Владимир Парасюк и Семен Семенченко. Однако, они не явились в суд в назначенное время.

Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщала "Страна", прокурор пригрозил Бубенчику следствием при новой власти.

Ранее мы писали, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.

Адвокат сообщал, что Бубенчик стрелял в беркутовцев, чтобы сорвать перемирие.