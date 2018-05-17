В Запорожской области контрразведка СБУ разоблачила сеть информаторов, организованную представителями Генштаба РФ. Организатором группы, в которую входило шесть человек, предположительно является житель Запорожской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Запорожской области.

В четверг, 17 мая предполагаемый организатор был задержан оперативниками спецслужбы по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения.

"Он в 2015 году, находясь на территории временно аннексированной АР Крым, был завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области", - отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины на Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий.

"Спецслужбы РФ также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам по мобильным телефонам и через Интернет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 258-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора сети. В отношении других участников будет принято отдельное процессуальное решение. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", Геращенко заявила, что в Минске не договорились по обмену пленными.

Напомним, что по делу о госизмене главы РИА Новости Украина Вышинского допросят 47 человек.