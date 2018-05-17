Защита руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского намерена обжаловать решение Херсонского городского суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

"Да обжалуем… У нас есть пять дней, в течение которых мы имеем право подать (апелляцию - Прим. Ред.), на данное определение суда", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Вышинского Андрей Доманский в четверг после суда.

На вопрос о том, будет ли каким-то образом привлекаться российская сторона в связи с тем, что о Вышинский является также гражданином России, адвокат ответил: "В первую очередь он является гражданином Украины. По этому обстоятельству я не думаю, что такие будут обращения, поскольку в первую очередь он является гражданином Украины и был задержан в Украине".

Как сообщала "Страна", главред РИА Новости Украина считает обвинение в госизмене безосновательным.

Мы писали, что после задержания Вышинского в Кремле заявили, что украинским журналистам безопасно работать в России.

Также Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского.