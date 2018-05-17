Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов вновь задержан по делу о коррупции. На этот раз речь идет о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Также задержан руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Еще одним фигурантом является экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, проходивший по "делу реставраторов".

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - рассказала Петренко.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе в местах жительства подозреваемых.

Григорий Пирумов и "дело реставраторов"

Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, которые похитили более ста миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, Драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

Зимой Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к полутора годам колонии общего режима, после чего освободил, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО.

Всего по делу проходили восемь экс-чиновников и бизнесменов. Все в итоге признали вину, возместили ущерб и были освобождены. Пятерым суд назначил ровно те сроки, которые они провели под стражей во время предварительного следствия, еще трое получили условное наказание.

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