Президент Петр Порошенко ввел должность прокурора по связям для Евроюста, чтобы улучшить сотрудничество Украины и Европейской организации по вопросам юстиции.

Об этом говорится в его указе №128 от 17 мая.

"Прокурор по связи для Евроюста является по должности прокурором генпрокуратуры, который отправляется на должность советника диппредставительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для обеспечения сотрудничества в рамках соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции", - говорится в указе.

Новый прокурор будет обеспечивать обмен информацией между Украиной и Евроюстом и обрабатывать соответствующие документы.

Также он должен будет общаться с представителями Евроюста, участвовать в мероприятиях и координировать взаимодействие украинских правоохранителей с иностранными коллегами. Указ Порошенко вступил в силу с 17 мая.

Как сообщала "Страна", Луценко объяснил последствия присоединения Украины к Евроюсту.

Ранее Луценко заявил, что новых прокуроров будут набирать без опыта работы.