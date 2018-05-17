В "Укрзализныце" удорожат тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года. Общая индексация составит 25%.

Об этом в четверг, 17 мая сообщила пресс-служба ПАО, передает "Интерфакс-Украина".

В "УЗ" заявили, что предыдущая индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

"Таким образом, только в 2017 году "Укрзализныця" получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд грн убытка. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников", - отмечается в ответе на запрос агентства.

В пресс-службе "Укрзализныци" подчеркивают: фактическое повышение уровня заработных плат в отрасли за период с 2016 года по сегодняшний день составило более 70%, а для отдельных категорий работников, в частности, машинистов, рост заработной платы достиг 90%. "Уменьшение убытков от пассажирских перевозок создаст предпосылки для рассмотрения возможности дальнейшего роста заработной платы железнодорожников", - отмечают в компании.

Как добавили в пресс-службе, в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.

В начале апреля сообщалось, что "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами

"Укрзализныця" планировала с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в 2017 году.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" увеличила число доппоездов на Троицу. Список направлений.

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