Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Киев и Львов 29-30 мая. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в рамках визита запланировано обсуждение хода реформ с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Также немецкий президент проведет встречу со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

30 мая в Киеве и Львове Штайнмайер проведет встречи с учителями и преподавателями немецкого языка, а также учениками и студентами, которые изучают немецкий, по случаю немецко-украинского рока языков. Этой встречей Штайнмайер также посетит 10-летие инициативы "Школы: партнеры будущего".

Отметим, что президент Германии выполняет в основном представительские функции.

Как сообщала Страна, ранее Трамп посоветовал Меркель отказаться от Северного потока - 2 и пообещал новое соглашение.

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